Кадышеву похвалили на фоне скандала с сыном

Надежда Кадышева и ее ансамбль "Золотое кольцо" на пике популярности. Молодежь и подростки в восторге от творчества артистки, а ее песня "Веночек" и вовсе хит. Сейчас Надежда Кадышева собирает полные залы, "Золотое кольцо" переходит с камерных площадок на стадионы. Журналист Денис Сорокин прокомментировал бешеный успех артистки.

"Людям надоели пустышки безголосые. Народ устал от "фанеры" и пошлости. Всем уже поперек горла эти "голые" звезды на сцене. Хвастаются не хитами, а кто больше раздет! И, конечно, Кадышева на их фоне выгодно отличается. Да еще с такими хитами... На эстраду пришла эпоха патриотизма и любви ко всему русскому. Конкуренток у Кадышевой сейчас нет", - похвалил певицу журналист.

Сорокин высказал мнение, что молодежь ценит национальную идентичность и воспитана на других ценностях. Многие специалисты считают, что Надежда Кадышева, как и Татьяна Куртукова с ее хитом "Матушка-земля", просто оказалась в нужном месте в нужное время, передает "КП".

Примечательно, что этот ажиотаж разворачивается на фоне скандала с сыном Надежды Кадышевой. Зимой появилась информация, что Григорий Костюк дважды был женат, у него сыновья, однако ни с одним он не поддерживает отношения. Более того, первая жена лишила наследника артистки родительских прав, а вторая супруга в откровенном интервью рассказала, что мужчина изначально относился к ней как к бизнес-проекту, его интересовали только деньги. А когда Григорий понял, что семья Габриеллы не намерена за него платить, бросил ее с ребенком. Кроме того, сообщила женщина, финансовое положение семьи ее экс-супруга оставляет желать лучшего, несмотря на бешеную популярность коллектива.