Рособрнадзор отказался отменить ЕГЭ для победителей школьных олимпиад

Рособрнадзор не считает целесообразным отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для победителей олимпиад в школах. Об этом рассказал в четверг, 24 апреля, руководитель ведомства Анзор Музаев.

Как пояснил Музаев в интервью телеканалу "Россия 24", смысла в этом попросту нет, ведь "у нас все победители олимпиад высокого уровня, как правило, стобалльники". Это означает, что "для них преодолеть порог в 80 баллов (при сдаче ЕГЭ) не стоит ничего".

Глава Рособрнадзора также подчеркнул, что от самих победителей школьных олимпиад "к нам тоже жалоб не поступает" на то, что им нужно сдавать ЕГЭ на общих основаниях (цитаты по ТАСС).

Ранее заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Игорь Круглинский заявлял, что говорить об отмене ЕГЭ как формы аттестации выпускников российских школ можно будет лишь после того, как будет продумана и подготовлена достойная альтернатива.

Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала в контексте дискуссий вокруг ЕГЭ, что "если у кого-то есть лучшие предложения, давайте их предложим", однако пока "все критикуют, но никто ничего не предлагает".