Администрации президента США Дональда Трампа сообщили, что для европейских столиц невозможно признать Крым российским, несмотря на призывы Вашингтона сделать это ради мира на Украине.

Как рассказали собеседники Financial Times, европейские лидеры не одобрят никаких шагов Соединенных Штатов по признанию Крыма российским или по давлению на Киев, чтобы тот согласился на отказ от притязаний на полуостров.

Некий высокопоставленный дипломат в Евросоюзе заявил, что "Крым и будущие стремления (Украины) к членству в НАТО — это красные линии для нас", Европа не считает возможным пойти на уступки в этих вопросах.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского, который отказывается признать Крым российским, вредят мирным переговорам с Россией. Американский лидер поинтересовался: если Зеленскому так нужен российский полуостров, почему Киев не сражался за него 11 лет назад.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что провал лондонской встречи — это "фиаско коллективной Европы и Зеленского". По словам эксперта, Европа ошарашена и не знает, что делать, ведь "Трамп выбивает фундамент из той антироссийской повестки, которая формировалась Евросоюзом с начала спецоперации".