После этих слов Меган Маркл назвали "копиркой"

Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Нью-Йорк. Супруга британского принца приняла участие в саммите TIME100. На мероприятии Меган не только выступила в роли основного спикера, обсуждая проекты этого года, но и затронула тему личной жизни.

Супруга принца Гарри призналась, что их с мужем визит в Нью-Йорк пройдет по сокращенной программе. Дело в том, что со дня на день семья ждет большого события - у пятилетнего сына Меган и Гарри Арчи должен выпасть первый зуб, сообщает VOICE.

Едва Меган поделилась этой информацией, как в Сети на нее немедленно обрушился очередной шквал критики. Маркл назвали "копиркой", потому что ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили младшего сына Луи с семилетием, опубликовав его свежую фотографию, на которой хорошо видно, что у мальчика нет передних молочных зубов. Многие интернет-пользователи сделали вывод, что Меган снова повторила за Кейт, упомянув про первый коренной зуб своего наследника.

Супруга принца Гарри постоянно оказывается в центре внимания, причем в основном ей достаются негативные отзывы общественности. Однако сама Меган, как подозревают некоторые пользователи в Сети, только рада этому. Она словно специально дает поводы для обсуждений и ее не волнует, носят они позитивный или негативный характер.