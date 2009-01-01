Пекин и Вашингтон не проводили никаких переговоров или консультаций по вопросу таможенных пошлин. Об этом рассказал в четверг, 24 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.

Китайский чиновник прокомментировал заявления американской стороны о том, что стороны якобы ведут переговоры об урегулировании торговой войны и могут даже достичь соглашения.

Го Цзякунь подчеркнул, что это ложь — в действительности Китай и США не проводили переговоры или консультации по вопросу пошлин, не говоря уже о достижении соглашения, сообщает РИА Новости.

Разгорающаяся торговая война между США и Китаем уже привела к резкому ухудшению прогнозов динамики глобальной экономики. Агентство Fitch полагает, что в 2025 году рост мировой экономики в текущем году опустится ниже 2%. Хуже было только в разгар глобального финансового кризиса в 2009 году и в коронавирусный 2020 год.

Спикер МИД России Мария Захарова отмечала, что улучшения ситуации в глобальных экономических отношениях в ближайшем будущем можно не ожидать, ведь Запад исторически практикует торговые и санкционные войны.