Минцифры опровергло слухи о запрете мессенджеров в России

Работу мессенджеров в России запрещать не планируется. Об этом рассказали в четверг, 24 апреля, в российском Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Руководитель ведомства Максут Шадаев заверил, что "таких планов нет у нас". Соответствующие слухи пошли в связи с активностью мошенников, использующих мессенджеры для преступлений против граждан России.

Задача властей в функционировании мессенджеров, по словам Шадаева, это поиск баланса между комфортностью использования таких сервисом и "возможностями для обмана со стороны мошенников", сообщает ТАСС.

Ранее украинским чиновникам и военным запретили пользоваться мессенджером Telegram на служебных устройствах. В Национальном координационном центре кибербезопасности Украины при СНБО заявили, что это вопрос государственной безопасности.

Между тем в Государственной думе опровергли сообщения о якобы намерении запретить в России песни и музыку артистов, признанных в нашем государстве иностранными агентами. Такие слухи пошли после того, как российские музыкальные сервисы "Яндекс Музыка", "VK Музыка", "Звук" и "МТС Музыка" начали маркировать исполнителей-иноагентов.