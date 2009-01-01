Алексей Гоман рассказал о воссоединении с бывшей женой Марией Зайцевой

Певец Алексей Гоман прославился после участия в музыкальном телепроекте "Народный артист". Он стал победителем шоу. В 2009 году певец женился на своей коллеге Марии Зайцевой. Спустя три года у пары родилась дочь Сандра. Однако вскоре после такого радостного события артисты оформили развод. К счастью, бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения, причем настолько, что в Сети то и дело возникают слухи об их воссоединении. Но сам Алексей Гоман исключил такую возможность.

"С Машей поставлена точка. Ни обид, ни сожалений. Только взаимная человеческая любовь и уважение. Благодаря ей у нашей дочки есть мама и папа, а у нас есть она. Дочка, когда мы все вместе встречаемся, кричит нам: "Целуйтесь!" Мы смеемся и отвечаем: "Сандра, мы давно развелись!" Она это понимает и принимает. Мудрая девочка. Вся в мать", - сообщил Гоман.

Несмотря на расставание, певец все равно считает Марию Зайцеву своей семьей, ведь у них общий ребенок. Артист рассказал, что они договорились быть хорошими родителями, и прикладывают для этого все усилия. О бывшей жене Гоман отзывается только положительно.

"Маша — замечательный и очень мудрый человек, глядя на нее, я понимаю, какой же у меня шикарный вкус на женщин", - кокетливо отметил артист.

При этом Алексей Гоман признался, что вряд ли женится во второй раз. Певец объяснил, что ему нравится та жизнь, которой он сейчас живет, одиночество его совершенно не пугает, к тому же много времени отнимает работа, передает lady.mail.ru.

"К тому же я такой эгоист и так люблю свой мир, в котором живу только для себя. Мне самому с собой — очень хорошо. Да и вообще, я с годами пришел к мысли, что некоторым мужчинам лучше оставаться одним и не мучить женщин. И я из их числа", - констатировал исполнитель.