В Госдуме пообещали досрочные выплаты семьям с детьми

Семьи, которые получают детские пособия на банковские счета, смогут получить выплаты досрочно. Об этом рассказал в четверг, 24 апреля, депутат Госдумы Алексей Говырин.

Политик пояснил, что это связано с майскими праздниками, когда учреждения не работают несколько дней подряд. Чтобы не затягивать выплаты и не создавать неудобства, решено перевести деньги заблаговременно, сообщает РИА Новости.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин уточнил в комментарии ТАСС, что речь идет о пособиях на детей до 17 лет, выплатах по беременности, пособиях по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, ежемесячных выплатах на первого ребенка до трех лет, а также пособиях на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву.

Как подчеркнул парламентарий, эти выплаты являются важной частью бюджета многих семей, поэтому "важно, чтобы они были получены не просто вовремя, а до майских праздников".

Ранее в Социальном фонде России предупредили, что части российских пенсионеров выплатят пенсии за май досрочно — до 30 апреля. Это сопряжено с предстоящими длинными входными из-за майских праздников — нерабочими будут четыре дня подряд.

Между тем министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми пересчитают по ставке 6%, если в семье среднедушевой доход составляет менее 1,5 прожиточных минимумов. Новая мера поддержки заработает в 2026 году и коснется более 4 миллионов семей.