Прежнее твердое намерение так называемой "коалиции желающих" отправить миротворческие силы на Украину "смягчилось" в процессе переговоров с представителями киевского режима. Об этом рассказали в четверг, 24 апреля, информированные источники.

Как пишет The Times, в Европе боятся, что Россия сочтет миротворческую миссию, которую планируют Великобритания и Франция, "односторонней" и не примет ее.

Позиция Парижа на этот счет смягчается, хотя, по словам военного источника, Лондон все еще не готов полностью отказаться от планов по отправке своих войск на Украину под предлогом миротворческой миссии.

Ранее секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу предупредил про страшные последствия ввода миротворцев на исторические территории России. Политик отмечал, что в реальности "правильнее было бы называть такой контингент интервентами или оккупантами".

При этом многие западные эксперты признали отсутствие стратегического смысла в идее размещения миротворческого контингента Великобритании и стран ЕС на Украине. Они подчеркивают: грань между сдерживанием и приглашением к нападению очень тонкая.