Бородина и Сердюков заговорили о свадьбе и оконфузились

Ксения Бородина на днях вышла в свет со своим жених Николаем Сердюковым. Пару немедленно окружили журналисты и забросали вопросами про предстоящую свадьбу. И тут не обошлось без конфуза. Когда у Ксении и Николая спросили про дату торжества, Бородина и Сердюков ответили по-разному. Если известная телеведущая предпочла не конкретизировать, ответив лишь, что свадьба будет летом, то ее жених четко сообщил, что бракосочетание состоится уже совсем скоро - в июне. Это очень хорошо показано в программе "Хватит слухов!".

Меж тем в Сети многие поклонники с сомнением относятся к выбору Ксении Бородиной. По какой-то причине фанаты считают, что ведущей Николай Сердюков не подходит. По мнению интернет-пользователей, их любимице нужен солидный успешный обеспеченный мужчина, чтобы та ни в чем не нуждалась и ни о чем не беспокоилась.

Ранее Ксения Бородина объявляла, что на ее свадьбе будет жесткий дресс-код. Тех, кто не готов потратиться на одежду и выполнить просьбу невесты, она просит остаться дома. Более того, Бородина запрещает гостям кричать "Горько!". Ксения заявила, что эта свадебная традиция ей очень не нравится.