В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Богдановка в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Также стало известно, что успешно справляются с поставленными задачами войска группировки "Север" на Белгородском направлении, а их коллеги из группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Меж тем подразделения группировки войск "Южная" улучшили положение по переднему краю, а войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Бойцы "Днепра" нанесли поражение врагу.

Ранее морпехи группировки "Север" обратили в бегство боевиков ВСУ в Горнале. До этого Минобороны сообщило об освобождении от украинских боевиков Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря. Единственным населенным пунктом Курской области, где остались Вооруженные силы Украины, остался Горналь.

Накануне, 23 апреля, Владимир Путин выступил на заседании Военно-промышленной комиссии. Он заявил, что опыт ведения специальной военной операции изучают все армии мира и производители оружия, поэтому Россия и дальше должна быть на шаг впереди. Президент подчеркнул: совершенствование оружия и военной техники должно и дальше идти с учетом опыта боевых действий.