Генерал Попов отправился в колонию на пять лет

Генерала-майора Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии. Такое решение в четверг вынес военный суд.

Отбывать наказание Попов будет в колонии общего режима.

Суд признал Ивана Попова виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Его также лишили воинского звания. Кроме того, Попов должен выплатить штраф 800 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Иван Попов был арестован 17 мая. Ему вменяли хищение более 1700 тонн металлоконструкций для инженерных оборонительных сооружений на фронте. Ущерб оценивается в 130 миллионов рублей.