Предводитель киевского режима Владимир Зеленский "как будто специально" подставил Соединенные Штаты, использовав американское оружие во время пасхального перемирия. Такое заявление сделала в четверг, 24 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница напомнила про целенаправленные атаки украинских националистов на российские гражданские объекты в Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской областях, ДНР, Крыму.

Они "носили вызывающий циничный характер", причем Вооруженные силы Украины применили "именно американское оружие в ходе пасхальных праздников", невзирая на объявленное Россией перемирие, цитирует заявление Захаровой ТАСС.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что киевский режим использовал пасхальное перемирие для упрощенной реализации собственных задач, направленных на удары по российской территории, а также на "латание дыр" на линии фронта.

При этом предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что режим перемирия надо продлить и сделать всеобъемлющим. Он пообещал, что с украинской стороны не будет "тупиковых ситуаций", лишь бы имелась "подлинная готовность России" участвовать в этом.