Петербуржец получил почти 8 лет колонии за кражу яиц из магазина

Житель Санкт-Петербурга, который в 2023 году украл из магазина 14 десятков куриных яиц, получил по совокупности совершенных им преступлений 7 лет 7 месяцев колонии строгого режима.

Как уточнили в прокуратуре Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 34-летний Руслан Глехштейн — рецидивист, он был уже неоднократно судим. В 4.00 утра 26 ноября 2023 года он похитил из магазина на улице Маршала Тухачевского 14 упаковок куриных яиц, причинив ущерб в размере 1,7 тысячи рублей. Как рассказал впоследствии мужчина, часть куриных яиц он съел сам, а часть подарил знакомым.

Было возбуждено уголовное дело о грабеже, по совокупности всех совершенных Глехштейном преступлений суд решил наказать его почти восьмилетним сроком лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Указанное преступление было совершено в тот период, когда в России резко подскочили цены на куриные яйца — за год удорожание превысило 1,6 раза. Ситуация вызвала такое негодование в обществе, что к решению проблемы подключились представители высших кругов власти. Президент России Владимир Путин попросил у белорусского коллеги Александра Лукашенко поставить в страну партию куриных яиц, призвав его не жадничать.

В России цены на яйца с тех пор стабилизировались, а вот за океаном ситуация плачевная. Президент США Дональд Трамп, для которого стоимость яиц стала символом борьбы американцев против огромных ценников на продукты, потребовал вернуть натуральные яйца в Белый дом, несмотря на их дефицит в стране.