Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Буянова

На месте старого корпуса стационара больницы имени Буянова теперь высится современный четырехэтажный флагманский центр. В день принимать могут до 200 пациентов. И для каждого разработан полный комплекс помощи. От базовой диагностики до оперативного вмешательства и реанимации, если потребуется. По блокам пациентов распределяют в зависимости от тяжести состояния. Для удобства врачей ориентиры - специальная социальная разметка.

"Красный это для тех пациентов, которым в течение часа нужна специализированная помощь. Желтая зона - диагностическая, помощь может быть отложена. Зеленая - это те пациенты, которым помощь, возможно, нужна минимальная. Мы их привозим, их осматривают. Если необходимо - оставляют в стационаре", - объяснил Илья Фарбирович, фельдшер бригады интенсивной терапии.

Благодаря этим потокам врачи и фельдшеры могут оперативно начать лечение, не отвлекаясь на опрос пациента. Флагманский центр станет высокотехнологичным сердцем всей больницы. В распоряжении врачей - девять суперсовременных операционных, в том числе гибридная. В ней можно проводить не только экстренные вмешательства, но и плановые, в ходе которых в одной комнате смогут находиться сразу несколько медицинских бригад разного профиля. Каждая палата тоже оборудована по последнему слову техники.

"Новые кровати, новое оборудование. У каждой кровати стоит манипуляционный столик. То есть не нужно никуда бегать, не нужно отправлять пациента на забор крови. Стоят аппараты ЭКГ, стоит аппарат, который измеряет артериальное давление, пульс, кислород в крови", - рассказала медсестра Екатерина Панина.

Теперь в Москве шесть флагманских центров. Больницы для размещения выбирались таким образом, чтобы максимально сократить время подвоза пациентов из любого района города. На открытие последнего, завершающего программу модернизации центра приехал мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве завершилась программа реконструкции приемных отделений и строительства флагманских центров, которая охватила все крупные клиники Москвы. Это означает, что миллион москвичей, которые ежегодно получают экстренную помощь, будут ее получать более качественно и своевременно. Клиника Буянова, одна из крупнейших в городе, получила флагманский центр, который, помимо экстренной помощи, будет новым технологическим ядром клиники и позволит, конечно, качественно улучшить работу всего клинического комплекса", - сказал глава города.

После открытия флагманского центра планируют приступить к комплексному благоустройству территории больницы имени Буянова, чтобы создать по-настоящему комфортную и - самое главное - исцеляющую среду как для пациентов, так и для их близких.