Пушкинский представил выставку о подвигах музея в годы Великой Отечественной

Это здание хорошо помнит 1941 год. И те страшные авианалеты. За июль-август - сотни фугасных бомб. Коллекцию эвакуировали в кратчайшие сроки.

"Наши коллеги в июле сорок первого года эвакуировали за десять дней почти сто две тысячи единиц хранения. Первая очередь отправилась в Новосибирский театр. Часть нашей коллекции отправилась на барже в Соликамск", - рассказывает Елизавета Макеева, координатор выставки.

Из переживших эвакуацию - и статуя княгини Барятинской, и дарохранительница 15 века. Но 267 тысяч экспонатов еще оставались в Москве, когда в октябре 1941-го произошла катастрофа. В соседний дом попала бомба, и от взрывной волны рухнула стеклянная крыша музея. Были разбиты окна, повреждены системы водоснабжения и электричества. Временную крышу соорудили только к декабрю - из досок и прогудроненного картона.

"Эта временная крыша не выдерживала ни снега зимой, ни талой воды, ни дождей весной и осенью. Лето приносило свои беды - жара, плесень, сырость, то есть музейный аврал был буквально круглогодичный. Снег убирали из залов второго этажа, сбрасывали на нашу прекрасную розовую лестницу", - говорит Наталья Александрова, куратор выставки, заведующая отделом рукописей.

Самым теплым помещением стал так называемый Барбизон - зал, где показывали художников Барбизонской школы, а раньше была директорская квартира. Там сложили временные печи. И возле них собирался коллектив, писались и обсуждались научные доклады, велась документация. Сюда же были перенесены мумии из Египетского зала - их рекомендовали хранить в теплом помещении. Тогда и родилась одна из музейных легенд.

"Проходили по коридору, раздался страшный стук изнутри. А помещение было закрыто, побежали за ключом, открыли эту комнату и увидели, что печь сильно дымит, возникла угроза пожара. И тогда сложилась такая шутка-легенда, что это мумии спасли музей, они постучали", - поведала Александрова.

Фотографии сильнее слов. Впервые показывают 55 авторских отпечатков фотографа Николая Свищева-Паола. Пушкинский музей в 1944 году. Редчайшие фото - в военное время на любые съемки надо было получать специальное разрешение. Благодаря одному из снимков и появилась инсталляция на выставке

"Момент, как стоят скульптуры в самом безопасном месте, как будто они ютятся друг к другу, как будто они жмутся друг к другу - в этом есть какая-то трогательность и беззащитность и попытка все это спасти", - отметила Ольга Галактионова, директор ГМИИ им. А.С.Пушкина.

В годы войны открывались и новые выставки. Графические работы, посвященные подвигам Петра Первого, победе в войне 1812 года, москвичи увидели уже в сентябре 1941-го. Экспозиция называлась "Героическое прошлое русского народа" - надо было поддержать боевой дух.

Картины, написанные художниками-блокадниками, приехали из Русского музея. А в 1942 году привезти их из Ленинграда было настоящим подвигом.

"Это символическая выставка, конечно, была. Знак стойкости, мужества, поддержки Ленинграда страной", - указал Илья Доронченков, заместитель директора ГМИИ им. А.С.Пушкина.

Открывшаяся выставка - возможность сказать спасибо тем, кто в войну по всей стране хранил и спасал бесценные сокровища, благодаря кому сейчас все и приходят в музеи.