Из-за аномальной московской весны птицы возвращаются домой раньше срока

В этом птичьем хоре солируют озерные чайки. Они первыми вернулись с зимовки и накрыли белым кричащим облаком Яузские болота в национальном парке "Лосиный остров". Это крупнейшая в Подмосковье колония этих краснокнижных птиц. Сейчас их уже несколько тысяч, и с каждым днем становится все больше. А под защитой чаек селятся лысухи, широконоски и другие пернатые.

"С этих плавучих островов выгоняют самую главную разбойницу этих мест – серую ворону. Воронам нравится лосиная биостанция. Вороне нравится, извините за эпитет, объедать наших оленей и лосей. Плюс они большие лакомки и любят лакомиться чужими птенцами и яйцами. Озерные чайки крупнее. И пока озерные чайки не улетят, вороны не кажут своего клюва из лесной опушки", - рассказала Ольга Удра, специалист экологического просвещения национального парка "Лосинный остров".

На бесшумной лодке можно подойти почти вплотную к зарослям, которые облюбовали крылатые мигранты. Из-за теплой погоды многие вернулись с зимовки раньше срока. И уже образовали пары и отложили яйца.

Пернатые стойко выдержали апрельские снегопады, хотя для многих это стало неприятным сюрпризом.

"Птицам, которые прилетели с юга, надеялись здесь найти себе еду и уже начать строить, создавать пары, было очень-очень сложно. И они прятались под тропы у нас, там была какая-то еда, прибежище", - отметила Ксения Ермишина, специалист по экологическому просвещению национального парка "Лосиный остров".

Бинокль и подзорная труба - основные инструменты орнитологов, которые каждую неделю на болотах ведут "птичью перепись". Отслеживать ежегодную динамику и видовой состав - часть большой научной работы.

"Если мы говорим о водных и околоводных видах птиц, то здесь их останавливается около 40 видов. Среди них есть и краснокнижные. Это, например, красношейная поганка. К нам сюда прилетают кормиться хищники из Красной книги. Орлан-белохвост, скопа - они используют наш водно-болотный комплекс как свои охотничьи угодья, но здесь они не гнездятся", - уточнила Карина Фоменко, начальник научного отдела национального парка "Лосиный остров".

Есть редкие обитатели и среди тех, кто живет на заповедной территории постоянно. Например, краснокнижные виды дятлов - трехпалый и белоспинный.

Птичий "бум" в национальном парке еще только набирает обороты. Еще не все птицы вернулись из дальних путешествий. Последней прилетит кукушка - из зимнего отпуска на юге Африки.