Кремль похвалил Трампа за заявление о принадлежности Крыма

Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению, полностью соответствуют позиции российских властей. На это указал в четверг, 24 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, "это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно", сообщает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского, который отказывается признать Крым российским, вредят мирным переговорам с Россией. Американский лидер поинтересовался: если Зеленскому так нужен российский полуостров, почему Киев не сражался за него 11 лет назад.

До того спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, причем это выходит за рамки "так называемых пяти территорий".