Скандал с абьюзом сыграл на руку Алексею Чумакову

В марте вокруг Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук разразился скандал. Все началось с того, что артисты дали интервью Светлане Бондарчук. В результате поведение и высказывания певца повергли зрителей в шок. Комментаторам показались неприличными его слова про "вдул с последствиями". Многие поклонники признались, что разочаровались в Алексее, назвав его абьюзером и нарциссом.

До сих пор шумиха не утихает. В недавнем интервью Юлия Ковальчук призналась, что вообще узнала о скандале от Алексея Чумакова. Певица объяснила, что занята работой и прочими заботами, поэтому особенно не следит за новостной лентой. Ковальчук также попыталась успокоить возмущенную общественность, отметив, что их интервью, которое получило такой резонанс, на самом деле не отличается от других предыдущих. Кроме того, певица дала понять, что проблем в отношениях с Алексеем Чумаковым у нее нет.

А в программе "Хватит слухов!" и вовсе отметили такую закономерность, что шумиха вокруг артиста возникла аккурат перед его сольными концертами. В Сети теперь предполагают, что скандал сыграл Алексею Чумакову на руку.

Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Артисты вместе уже 17 лет, они воспитывают дочек Амелию и Алисию.