Долина высказалась об Агилере: "Я не могу ее слушать!"

Лариса Долина считается не только талантливой певицей, успешной и востребованной, но и хорошим педагогом. Она уже выпустила несколько студентов, которым преподавала, и продолжает работать с молодежью.

В Сети распространилась запись ее разговора с юной аудиторией, в котором она в пух и прах раскритиковала всемирно известную певицу Кристину Агилеру. Артистка объяснила, почему не слушает более молодую коллегу, и в чем ее слабая сторона.

"Я не могу ее слушать! Она везде одинаковая! Никакой разницы между ее песнями не слышу. Я слушаю одну песню, вторую мне слушать уже не интересно. Она всегда очень громко поет. Здесь тоже очень важна музыкальность. У нее есть песни, где она пытается петь пиано, но у нее это не очень хорошо получается", - призналась Лариса Долина.

Артистка предположила, что у Кристины Агилеры нет даже музыкального продюсера, который бы "направлял" ее, давал хорошие советы или даже диктовал певице подходящие композиции, передает "Звездач".

А вот к Алле Пугачевой Лариса Долина, по ее признанию, всегда относилась с уважением. Однако та ее невзлюбила после того, как артистка исполнила пеню "Погода в доме". Дело в том, что Примадонна сама хотела ее спеть.