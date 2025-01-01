Песков ответил на слухи о переговорах по поставкам газа в Европу

Российская сторона в настоящее время не проводит предметных переговоров по возможным поставкам газа в страны Европы. Такое заявление сделал в четверг, 24 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил политик, "это же коммерческая история", в которой есть, с одной стороны, продавец, а с другой — покупатели. Для переговоров нужны определенные условия.

Если покупатели будут проявлять заинтересованность и будет работать транзитный маршрут, то продавец будет готов обсуждать поставки газа, "никто ничего не отрицает и не отвергает", цитирует Пескова РИА Новости.

Страны Западной Европы прекратили закупки российских энергоносителей в рамках санкций, исключение сделали для Венгрии и Сербии. При это крупные компании в государствах — членах Евросоюза заговорили о возобновлении импорта природного газа из России. Они полагают, что "импорт части российского газа, в том числе от российского государственного гиганта "Газпром", может быть хорошей идеей" на фоне неустойчивой энергобезопасности Европы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо оценил ущерб, который нанесет Европе полная остановка поставок газа из России. По его словам, это обойдется в 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах, а экономика Европы еще существеннее ослабнет.