Минобороны Казахстана ответило на слухи о подготовке к войне с Россией

Россия является стратегическим партнером Казахстана, с которым поддерживаются добрососедские и союзнические отношения. Об этом напомнили в казахстанском Министерстве обороны в четверг, 24 апреля.

После того, как в Казахстане был принят закон "О территориальной обороне", пошли слухи о том, что страна якобы готовится к конфликту и даже к войне с Россией. Однако официальная Астана подчеркивает: это нелепые инсинуации.

Минобороны Казахстана указало на то, что утверждения о якобы антироссийской направленности закона "О территориальной обороне" искажают суть происходящих процессов. Документ направлен исключительно на укрепление внутренней безопасности Казахстана.

С Россией же сотрудничество продолжается — как на двусторонней основе, так и в рамках целого спектра многосторонних форматов, цитирует заявление ведомства портал Stopfake.

В марте президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели очередной телефонный разговор. Политики отметили динамичное развитие межгосударственных отношений в духе дружбы, добрососедства и союзничества.

21 апреля в Москве побывал казахстанский премьер Олжас Бектенов, его принял глава российского кабмина Михаил Мишустин. Стороны углубляют партнерство по множеству направлений: область энергетики, включая мирный атом, промышленность, высокие технологии, "цифра", инфраструктура и логистика, прежде всего по международному транспортному коридору "Север – Юг".