Трамп повесил подарок Путина в Белом доме

На днях стало известно, что в марте российский президент Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу портрет кисти художника Никаса Сафронова, на котором тот изображен во время покушения, совершенного во время предвыборной гонки в США.

Как утверждает The Spectator, полотно так понравилось Дональду Трампу, что он повесил его в Белом доме, а портрет своего предшественника Барака Обамы он убрал. По данным издания, американский лидер был "очень тронут" таким подарком.

"Трудно представить себе другого лидера, который бы настолько кичился подарком России — но Трамп, как мы все знаем, не такой, как все", - передает источник.

Ранее о презенте сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Он сообщил, что Путин передал Трампу "прекрасный портрет" американского лидера от "ведущего российского художника", который был доставлен до адресата.

К слову, Дональд Трамп в пух и прах раскритиковал свой портрет, который находится в Капитолии штата Колорадо. Он пожаловался, что его лицо на картине было искажено специально. Возмущенный Трамп заявил, что предпочел бы вовсе не иметь портрета, чем такой.