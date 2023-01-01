Италия проигнорировала ордер МУС на арест Путина

Итальянские власти не предприняли никаких реальных шагов, чтобы выполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина. На это обратили внимание местные средства массовой информации.

Как пишет Corriere della Sera, министр юстиции Италии до сих пор не принял мер по выполнению постановления МУС от 17 марта 2023 года — "постановление судей Гааги застряло в кабинетах министерства", ордер так и не попал к генеральному прокурору, чтобы его можно было направить в Апелляционный суд для придания исполнительного характера.

Бездействие Минюста Италии, превратившее ордер МУС на арест Владимира Путина "в листок бумаги без какой-либо силы", издание называет политическим решением. Официальный Рим таким способом указывает на непререкаемость иммунитета глав государств.

Ранее власти Монголии проигнорировали ордер МУС и даже не подумали арестовывать Владимира Путина во время его визита в страну. Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий пригрозил, что "мы будем работать с партнерами, чтобы это имело последствия для Улан-Батора".

О деятельности МУС саркастично высказался зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что на месте судей и прокуроров МУС больше всего боялся бы, что кто-то из безумцев попытается исполнить ордер суда на арест президента России Владимира Путина. В таком случае "их жизнь будет стоить не дороже" самой бумажки.