В преддверии 80-летия Великой Победы стартовала международная акция "Георгиевская лента".
По всей стране тысячи волонтеров выходят на улицы и вручают прохожим символы воинской славы. Также раздают листовки, где описана история и правила ношения Георгиевской ленты. Организаторы подчеркивают: фиксировать ее следует на левой стороне груди в знак памяти и уважения к тем, кто ценой жизни защитил Родину от фашизма.
В этом году организовано рекордное количество точек, где раздают Георгиевские ленты. Акция проходит и за рубежом - в Египте, Турции, Сербии, Италии. Всего присоединились более 40 государств, об этом рассказали на пресс-конференции в Москве.
Отдельно спикеры подчеркнули: значение Георгиевской ленты с началом специальной военной операции стало шире. Теперь это и благодарность нашим воинам, которые сегодня защищают нашу страну.
"Не просто так ее пытаются законодательно запретить в ряде государств. Почему запрещают? Потому что боятся нашего единства и сплоченности. Когда сегодня в ряде западных стран переписывают историю, когда предательски сносят памятники советским воинам-освободителям, когда оскверняют наши священные символы, мы должны проявить и показать единство и сплоченность", - отметила Ольга Занко, председатель центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы", заместитель руководителя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.