В преддверии 80-летия Великой Победы стартовала международная акция "Георгиевская лента".

По всей стране тысячи волонтеров выходят на улицы и вручают прохожим символы воинской славы. Также раздают листовки, где описана история и правила ношения Георгиевской ленты. Организаторы подчеркивают: фиксировать ее следует на левой стороне груди в знак памяти и уважения к тем, кто ценой жизни защитил Родину от фашизма.

В этом году организовано рекордное количество точек, где раздают Георгиевские ленты. Акция проходит и за рубежом - в Египте, Турции, Сербии, Италии. Всего присоединились более 40 государств, об этом рассказали на пресс-конференции в Москве.

Отдельно спикеры подчеркнули: значение Георгиевской ленты с началом специальной военной операции стало шире. Теперь это и благодарность нашим воинам, которые сегодня защищают нашу страну.