Путин определил три главные задачи в экономике

Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание по экономическим вопросам. Оно прошло в режиме видеоконференции.
Глава государства отметил: несмотря на активный рост обрабатывающей промышленности, показатели ВВП в этом году ожидаются несколько ниже прошлогодних. В этих условиях правительству необходимо сосредоточиться на решении трех главных задач. Это поддержание стабильных темпов экономического роста, низкого уровня безработицы и борьбе с инфляцией.
Как уже сказал, важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики. Особое внимание – сфере жилищного строительства. К сожалению, количество новых проектов, которые запускают застройщики, снижается. Этот факт требует нашего особого внимания, поскольку темпы стройки прямо влияют на доступность жилья для граждан и, конечно, отражаются на запуске, загрузке смежных отраслей: от производства стройматериалов до выпуска мебели и бытовой техники. Мы с вами договаривались держать на особом контроле ситуацию в жилищном строительстве и по ряду других направлений тоже уделять необходимое внимание. Правительство уже приняло ряд решений на этот счет. И сегодня прошу доложить, как они выполняются.