Путин определил три главные задачи в экономике

Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание по экономическим вопросам. Оно прошло в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил: несмотря на активный рост обрабатывающей промышленности, показатели ВВП в этом году ожидаются несколько ниже прошлогодних. В этих условиях правительству необходимо сосредоточиться на решении трех главных задач. Это поддержание стабильных темпов экономического роста, низкого уровня безработицы и борьбе с инфляцией.