Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин высказался в четверг, 24 апреля, о том, что может ожидать в дальнейшем предводителя киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщает ТАСС, руководитель российской спецслужбы отметил, что "возможны всякие варианты в части, касающейся планов и судьбы Зеленского".

При этом Нарышкин подчеркнул, что речь идет исключительно о предположениях о дальнейшей судьбе утратившего легитимность президента Украины.

Ранее заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что если Киев одобрит сделку с Соединенными Штатами по недрам, Владимира Зеленского повесят на Майдане, как итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Бывший полковник армии США Дэниел Дэвис предположил, что Зеленский может не пережить заключение мирной сделки с Россией, которую обсуждают с американскими властями по отдельности Москва и Киев. Американский эксперт напомнил Зеленскому, что "время не на его стороне".