Собирающаяся замуж Виктория Дайнеко рассказала о брачном договоре

Виктория Дайнеко не так давно приняла предложение руки и сердца своего возлюбленного, бизнесмена Беркели Овезова. В Сети вскоре распространились слухи о том, что у мужчины крупные долги, якобы он не платит алименты на детей. Впрочем, сама Виктория Дайнеко эту информацию опровергла. А еще в свежем интервью "Хватит слухов!" рассказала о пользе брачного договора.

"Я считаю, что, неважно, артист ты или не артист, а брачный договор это очень полезный инструмент. Он у меня уже был когда-то, когда я в первый раз выходила замуж", - сообщила Виктория Дайнеко.

Напомним, в 2015 году певица вышла замуж за барабанщика Дмитрий Клеймана. Осенью того же года Виктория родила дочь Елизавету. Однако в 2017 году супруги оформили развод. Девочка осталась жить с матерью.

Буквально с рождения Дайнеко прятала ребенка от пристального внимания общественности, буквально на днях певица представила наследницу публике. Дочь артистки приняла участие в программе "Секретный артист".

"Как вы поняли, я сдалась. Поначалу я вообще не хотела, чтоб дочь как-то находилась в медиапространстве, но с первого класса ей стало все это интересно и она обижалась на меня за то, что я ее не хочу публиковать и бесконечно уговаривала. Уговорила", - констатировала Виктория Дайнеко.