Агата Муцениеце наконец встретилась с сыном

Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова сообщила журналистам, что долгожданная встреча Агаты Муцениеце с сыном Тимофеем наконец состоялась. Она прошла в развлекательном заведении, где актриса исполняет главную роль в спектакле. По сюжету Муцениеце расхаживает по сцене в весьма откровенных нарядах, а под занавес скидывает халатик, оставаясь в одних лишь трусиках. Место и время свидания с сыном актриса выбирала сама, передает VOICE.

Напомним, что после развода актеров дети, сын Тимофей и дочь Мия, остались жить с матерью. С отцом они регулярно виделись, например, летом того года мальчик проводил каникулы с Павлом Прилучным, но, когда наступила осень и пришло время идти в школу, к матери он так и не вернулся. До сих пор Тимофей живет с отцом. Защита Прилучного утверждает, что мальчик не хочет переезжать обратно к матери.

Ранее Агата Муцениеце высказывала мнение, что бывший муж настраивает сына против нее, окружил его охраной, поменял все номера телефонов. Адвокат Прилучного, наоборот, утверждает, будто актриса сама не горит желанием общаться с наследником.

Сейчас же, когда долгожданная встреча наконец состоялась, адвокат актера раскрыла ее детали. По словам Оксаны Даниеловой, полугодичный перерыв в общении Агата объяснила сыну "переменами в жизни" и "сменой ценностей и приоритетов".

После встречи с мамой в кабаре Тимофей увиделся с сестрой Мией, которая в этот момент находилась дома. Адвокат Прилучного опровергла новость о том, что актер нанял сыну охрану. "Он открыт к ней. У него позиция недоумения, почему это так долго длится и почему так сложно принять его мнение", - утверждает защитница актера.