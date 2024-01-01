Украине не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации части своего государственного долга на сумму 2,6 миллиардов долларов — дефолт может наступить уже в мае. Об этом в четверг, 24 апреля, рассказали в Министерстве финансов Украины.

Как сообщает Financial Times, ведомство подтверждает, что ему предстоит решить вопрос о возможном объявлении дефолта по выплате по ценным бумагам, привязанным к ВВП. Киев должен отдать кредиторам почти 600 миллионов долларов.

Украинские СМИ пишут, что Киев отказался "делать какие-либо дальнейшие предложения" держателям так называемых ВВП-варрантов, тогда как Минфин Украины обещает изучить "все доступные варианты".

Эксперты уже не раз отмечали, что Украина больше не имеет своей экономики: почти 90% ее бюджетных нужд финансирует Запад. Уровень внешнего долга запредельный, а кредиторы отказались его прощать и со скрипом соглашаются на перенос выплат.

Еще летом 2024 года агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины — это указывает, по словам аналитиков на то, что в стране уже начался дефолт или процесс, аналогичный дефолту.