Индия и Пакистан взаимно аннулировали визы и прекратили торговлю

Индия и Пакистан находятся на грани нового вооруженного конфликта: после того, как в результате массовой стрельбы в Джамму и Кашмире погибли 28 человек, власти государств обоюдно предприняли меры по снижению уровня отношений.

Индия утверждает, что выявлены доказательства причастности спецслужб Пакистана к указанному теракту. Глава индийского правительства Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели будет неустанно преследовать каждого террориста и их покровителей.

Сначала индийские власти аннулировали все визы, выданные гражданам Пакистана, затем аналогичный ответный шаг предприняли пакистанские власти.

Пакистан приостановил всю торговлю с Индией, а также закрыл свое воздушное пространство для воздушных судов этого государства и контрольно-пропускной пункт "Вагах" на границе.

Из Индии в течение двух суток вышлют военных атташе и граждан Пакистана, а индийских дипломатов отзовут на родину.

В Совете безопасности Пакистана предупредили, что будут рассматривать как акт войны любую попытку Индии, которая вышла из Договора о водах Инда, перекрыть поток воды в Пакистан.

На фоне эскалации конфликта с Индией Исламабад анонсировал испытания ракет класса "земля-земля" у побережья Карачи в Аравийском море, сообщает Reuters.

Россия поддерживает хорошие отношения и с Индией, и с Пакистаном. Когда послы 22 антироссийски настроенных государств просили Исламабад поддержать резолюцию ООН, осуждающую действия России на Украине, глава пакистанского правительства Имран Хан дал резкий отпор.

С Индией сотрудничество России продолжается на многих уровнях, а российский лидер Владимир Путин близко общается с главой индийского кабмина Нарендрой Моди. В апреле в Бенгальском заливе прошли совместные военно-морские учения России и Индии.