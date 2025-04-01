Миротворческие усилия Дональда Трампа – под ударом новоявленных европейских разжигателей войны. Для подрыва инициатив президента США развернута целая кампания, заявили в Службе внешней разведки России.

Европейские спецслужбы в очередной раз наступают на старые грабли. Они прибегают к нечистоплотным средствам для достижения преступной цели – сделать конфликт на Украине между европейскими государствами-членами НАТО и Россией бесконечным, сказано в сообщении пресс-бюро СВР.

По данным разведки, британские и французские спецслужбы используют сбежавших из России и оказавшихся на грани выживания искателей информационной грязи. С их помощью они пытаются сфабриковать обвинения окружения Трампа и его самого в связях с Москвой. Результаты фальсификаций планируется использовать для дискредитации политики Белого дома и переговорного процесса по Украине.