Президент Эстонии отказался подписать поправки против православной церкви

Президент Эстонии Алар Карис не утвердил поправки к законодательству, которые фактически могут привести к запрету Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ).

Как сообщает ERR, Карис счел, что принятые депутатами Рийгикогу (эстонский парламент) поправки к закону о церквях и приходах не соответствуют конституции Эстонии о свободе вероисповедания.

При этом эстонский президент заявил, что "Московский патриархат подрывает суверенитет и демократию государств", поэтому поправки нужно, однако их следует снова обсудить и привести в соответствие с конституцией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что происходящее с Украинской православной церковью Московского патриархата — это "как расстрел" и "тем, кто это делает, это еще аукнется". Разрушают храмы, издеваются над священнослужителями и верующими, глумятся над святынями "безбожники, люди без всякой веры", которые скоро "удерут и будут ходить не в церковь, а на пляж".

Тем временем непростая ситуация для православной церкви складывается и в Молдавии. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл рассказал, что начались гонения и массовое притеснение — официальный Кишинев стремится ущемить и унизить православие. Архиепископу Маркеллу даже не дали выехать из Молдавии, чтобы участвовать в церемонии схождения Благодатного огня в Иерусалиме.

При этом молдавскую полицию используют для того, чтобы штрафовать православных священников по надуманным обвинениям после их паломничества по святым местам в России, цитирует архиепископа РИА Новости.