В России стартовала акция "Георгиевская лента"

Сегодня стартовала акция "Георгиевская лента" - в память о Великой Победе советского народа над фашизмом тысячи волонтеров по всей стране выходят на улицы, чтобы вручить прохожим символ воинской славы. За 20 лет проведения акции она объединила миллионы людей не только в России, но и за её пределами. Георгиевские ленты сегодня прикрепили себе и космонавты на борту МКС.

С сегодняшнего дня на улицах всей страны можно встретить волонтеров Победы, которые раздают Георгиевские ленточки. Эта акция в этом году юбилейная - проходит 20-й раз. Георгиевская лента символизирует доблесть и воинскую славу. Но для каждого она еще и повод вспомнить своих родных, кто прошел сложные годы Великой Отечественной.

"У меня воевали два деда, поэтому я к Георгиевской ленте отношусь с особым трепетом, потому что мой дед… Он пришел с войны, у него было три боевых ордена. Я, когда маленьким ребенком играл, он мне тогда сказал: "Смотри, вполне возможно, что у тебя будут такие же ордена". И его сказание оказалось пророческим. У меня столько же боевых орденов, плюс звезда Героя России", - отметил Сергей Липовой, председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России".

История самой Георгиевской ленты началась от ордена Святого Георгия Победоносца. Цвета ленты - черный и оранжевый - означают "дым и пламень". С 1806 года в русской армии были введены наградные Георгиевские знамена. С 1917 -го лента не использовалась. И возродилась только в 1941 году как "Гвардейская лента". С 2022 ее закрепили законодательно и признали одним из символов воинской славы России. Поэтому и относиться к этому небольшому кусочку ткани, который несет в себе так много смыслов, стоит бережно и с уважением.

"Мы носим ленту с левой стороны у сердца. Не рекомендуется носить ленту ниже уровня локтя, на сумках, аксессуарах, на животных, на машинах", - пояснила Ирина Дурнева, координатор направления "Наши Победы" московского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

В этом году - рекордное количество точек раздачи лент. В том числе и за рубежом. В Египте, Турции, Сербии, Италии. Всего присоединились более 40 государств. Значение Георгиевской ленты с началом специальной военной операции стало шире. Теперь это и благодарность воинам, которые сегодня защищают нашу страну.

"Не просто так её пытаются законодательно запретить в ряде государств. Почему запрещают? Потому что боятся нашего единства и сплоченности. Когда сегодня в ряде западных стран переписывают историю, когда предательски сносят памятники советским воинам-освободителям, когда оскверняют наши священные символы, мы должны проявить и показать единство и сплочённость", - отметила Ольга Занко, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтёры Победы", заместитель руководителя Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Самые первые в этом году Георгиевские ленты начали раздавать на Дальнем Востоке. Символ Победы не только на Земле, но и выше неба. К запуску акции "Георгиевская лента" присоединились и космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков.