В Ереване прошло Факельное шествие

Мероприятия в память 110-летия геноцида армян в Османской империи, в результате которого погибли полтора миллиона человек, проходят сегодня по всему миру.

В Ереване по инициативе оппозиции были организованы Факельные шествия. На акцию откликнулись тысячи людей. Участники прикрепили на лацканы значки, на которых изображена незабудка - символ геноцида - и гора Арарат. Кстати, её премьер-министр Никол Пашинян хочет убрать с герба Армении.

Шествие началось на Площади Республики и завершилось у мемориального комплекса "Цицернакаберд". Инцидентов не было, но власти, видимо, испугавшись мирной акции, нагнали со всей страны около 30 тысяч полицейских.

Складывается впечатление, что руководство Армении очень далеко от собственного народа, раз собрало толпу правоохранителей против граждан, пришедших почтить память соотечественников.

Мирные мемориальные акции продолжаются по всей стране. Они носят спонтанный характер, так как трагическое событие более вековой давности объединяет всех армян.