ВС России нанесли массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины. Также высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками были поражены производства ракетного топлива и порохов для ВСУ, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты, все объекты поражены. Тем временем подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Богдановка в ДНР. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники нескольких бригад ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. Украинские войска потеряли до 410 боевиков.

Подразделения группировки ВС России "Запад" заняли более выгодные позиции. Нанесено поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ, теробороны и нацгвардии в Харьковской области и в ДНР.