Татьяна Буланова высказалась о молодой невесте Кая Метова: "У меня с мужем меньше разница"

Около 10 лет длятся отношения Кая Метова и модели Анастасии Рожковой. Девушка на 27 лет моложе певца. Светских сплетников такая разница в возрасте шокирует.

Исполнитель хита Position №2 долгое время скрывал Анастасию от публики, но в итоге в эфире передачи "Судьба человека" признался, что его сердце завоевала красавица-модель. Как рассказала Рожкова, ей очень нравилось просто общаться с певцом, они были друзьями, но со временем у девушки возникло серьезное чувство, она прекрасно знала, кто такой Кай Метов и сколько поклонниц у него было до нее, но решила рискнуть и доверилась артисту.

Сейчас Анастасия и Кай живут вместе, но отношения так и не оформили, модель все 10 лет находится в статусе невесты певца. Подруга Метова Татьяна Буланова не видит в этом ничего предосудительно, не смущает ее и разница в возрасте артиста и его избранницы.

"Я Анастасию знаю хорошо, и Кая. У них все в порядке. У меня с мужем меньше разница, но все равно с точки зрения общественных стереотипов, это считается необычным", — высказалась Буланова в шоу "Хватит слухов" на канале "ТВ Центр".

Напомним, у Кая Метова трое детей. В первом браке у него родилась дочь Кристина, еще двое наследников — Анастасия и сын Рик — внебрачные. Рожкова, по словам артиста, быстро нашла общий язык с его детьми, они часто проводят время вместе.