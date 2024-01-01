Роспотребнадзор подтвердил выявление холеры в Подмосковье

В Московской области у туриста, прилетевшего из Индии, диагностирована холера. Об этом в четверг, 24 апреля, рассказали в Роспотребнадзоре.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что речь идет про один завозной случай холеры, в связи с которым проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия — они отрабатывались в ходе учений, поэтому в реальных условиях больной был выявлен быстро.

Пациент рассказал, что во время отдыха в Индии пил проточную фильтрованную воду из-под крана и питался в разных заведениях местного общепита. По возвращении домой ему стало плохо.

Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии, ситуация остается под строгим контролем, цитирует сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

В 2024 году после сообщений о вспышке холеры в оккупированном киевским режимом Херсоне власти Херсонской области развернули дополнительную противоэпидемическую бригаду. Также было увеличено количество мониторинговых точек и кратность исследования проб воды.

Между тем генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что очередная пандемия какого-либо опасного заболевания может разразиться в мире уже "завтра". Многие успели забыть о пандемии коронавирусной инфекции — однако напрасно, подчеркнул эксперт.