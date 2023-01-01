В Астане похоронили 27-летнюю красавицу-блогера Кристину Рахимову, умершую от редкого вида рака

Блогер Кристина Рахимова скончалась после нескольких лет борьбы с раком. У девушки была редкой форма заболевания — саркома Юинга почки. Красавице из Астаны было 27 лет.

24 апреля Кристину похоронили на Центральном кладбище города. Ее могила буквально утопает в цветах и игрушках.

"Очень много людей, кто хотел попрощаться с Кристиной, но по разнообразным причинам не получалось. Вы можете прийти и принести ей цветы, игрушки, что пожелаете. Она была бы рада, так как была очень общительной. Прошу вас быть уважительными, так как за этим местом серьезно наблюдают работники кладбища", — обратился муж блогера Санжар Рахимов ко всем, кто знал девушку.

Напомни, Кристина узнала о том, что у нее рак вскоре после свадьбы. Рахимова была напугана, она даже думала развестись с мужем, чтобы он не видел ее мучений. Однако Санжар сделал все, чтобы сохранить брак, он до конца был с любимой.

Кристина рассказывала о своей болезни на страницах блога. Она в подробностях описывала лечение, делилась эмоциями. "После удаления почки в декабре 2023 года и получения результатов в марте, когда мне сообщили, что все чисто и нет метастазов, я думала, что самое страшное позади. Но в мае все пошло не по плану: метастазы в костях, жизнь перед глазами, словно земля уходит из-под ног, и ты летишь в неизвестность", — писала Рахимова.

Одно из сообщений Кристины увидел актер Данила Козловский. Он записал видеообращение к девушке, в котором поддержал ее.