Боевики ВСУ занимают дома жителей харьковских сел. Люди только начали возвращаться из областного центра после принудительного переселения, но жить им негде, сообщил замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

Лисняк отметил, что эти обстоятельства создают предпосылки для дальнейшего ухудшения социально-бытовых условий жизни местного населения. Боевики освобождать жилье отказываются.

Также Лисняк сообщил, что число иностранных наемников в частях ВСУ, стянутых в Купянском районе к российской границе у Белгородской области, превышает количество военнослужащих украинской национальности. Военных и технику прячут в гаражах и во дворах жилых домов, передает ТАСС.