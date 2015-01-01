Кредиторы отказали Киеву в рестуктуризации долга

Киев не смог договориться с иностранными держателями части привязанных к ВВП облигаций госдолга о реструктуризации, сообщило министерство финансов Украины. Ни один из предложенных украинской стороной вариантов Запад не устроил. Однако в ведомстве утверждают, что настроены на конструктивные переговоры.

Ранее было опубликовано заявление правительства Украины, в котором сказано: с 15 по 23 апреля Киев провел консультации с членами Специального комитета, в который входят институциональные инвесторы - владельцы около 30% долговых бумаг. Украина представила предложения по реструктуризации облигаций, однако стороны не смогли прийти к соглашению.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, речь идет об облигациях – варрантах - на сумму 2,6 миллиарда долларов, которые были выпущены в 2015 году. Срок полного погашения этих бумаг - 2041 год. Украина в прошлом году добилась от частных кредиторов отсрочки по внешнему долгу, но ВВП варранты не вошли в ту сделку. По данным Financial Times, в конце мая Киев должен выплатить около 600 миллионов долларов по этому долгу, в противном случае встанет вопрос об объявлении дефолта.