Меган Маркл прилюдно отвергла принца Гарри: британцы в ярости от такого хамства

Герцог и герцогиня Сассекские приняли участие в нью-йоркском саммите TIME100. Публичный выход четы не обошелся без скандала.

Как пишет Daily Mail, Меган Маркл отвергла нежное проявление привязанности Гарри. Болезненно неловкий для принца момент попал на видео. На кадрах видно, как сын британского короля вышел из машины и протянул руку жене, но экс-актриса вместо того, чтобы ответить мужу, бросилась обнимать тех, кто встречал ее. Меган даже не взглянула на оставшегося позади принца. Герцогу Сассекскому ничего не оставалось, как неловко стоять, поправляя свой костюм. Маркл же была так занята тем, что махала толпе, приветствуя поклонников.

"Меган явно работает на камеру, она вся источает дружелюбие. Гарри же просто ждет своей очереди. Выражение его лица не такое сияющее, как у его жены", — подметила эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

Специалист считает, что принц снова выступает в ненавистной ему роли "запасного". Его тело демонстрирует неловкость, тогда как Меган явно уверена в себе и лидирует.

"Меган использует один ключевой невербальный сигнал, чтобы повысить статус знаменитости. Ее руки согнуты под углом 45 градусов, а кисти как бы свисают с запястий. Это жест, который предполагает форму особенности, его еще называют жестом "сломанного крыла". И хотя он предполагает физическую слабость или уязвимость, на самом деле он отражает статусную силу, жест как бы говорит: "Мне не нужны мои руки, так как у меня есть люди, которые открывают мне двери"", — отметила специалист.

Простые британцы же пришли в ярость от очередного хамства Маркл. Народ считает, что Меган специально пренебрежительно относится к Гарри, чтобы показать, как он зависит от нее.