Трамп выразил недовольство ударом ВС России по Киеву

Дональд Трамп недоволен ударом по Киеву, который ВС России нанесли в ночь на 24 апреля. Президент США заявил об этом в своей соцсети Truth Social.

Трамп считает, что в таких ударах нет необходимости, очень неподходящее время. "Владимир, остановись!", - написал американский лидер. Он добавил, что каждую неделю в боях погибают 5000 солдат и призвал российского президента заключить мирное соглашение.

Удар по Киеву ночь на 24 апреля стал одним из самых мощных с начала СВО. Сообщалось о массированных пусках крылатых ракет "Калибр", ОТРК "Искандер-М" и ударных беспилотников "Герань-2". По некоторым данным, в воздух были подняты семь стратегических бомбардировщиков ВКС России. В Кремле позже заявили, что ВС России наносят удары по военным и околовоенным целям, выполняя поставленные президентом задачи.