Сотрудники налоговой службы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Сотрудники налоговой почтили память защитников отечества в Александровском саду. Они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Память павших почтили минутой молчания.
"В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники Федеральной налоговой службы, руководитель УФНС России по Москве – Марина Третьякова и руководители налоговых инспекций Москвы", – говорится в сообщении ФНС России.
В пресс-службе отметили, что юбилей Победы – это священный праздник, символ стойкости, веры и единства, которые помогли нашему народу выстоять в борьбе с врагом.
"Мы чтим и помним всех, кто приближал Победу на фронте и в тылу, кто поднимал страну из пепла. Низкий поклон ветеранам, чьи подвиги навсегда останутся в наших сердцах", – отмечается в тексте.