Сотрудники налоговой службы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Сотрудники налоговой почтили память защитников отечества в Александровском саду. Они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Память павших почтили минутой молчания.

"В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники Федеральной налоговой службы, руководитель УФНС России по Москве – Марина Третьякова и руководители налоговых инспекций Москвы", – говорится в сообщении ФНС России.

В пресс-службе отметили, что юбилей Победы – это священный праздник, символ стойкости, веры и единства, которые помогли нашему народу выстоять в борьбе с врагом.