Юшков: Тема "Северных потоков" используется как приманка для России

В США неожиданно вспомнили о газопроводе "Северный поток". Сначала издание "Политико" сообщило о том, что в Белом доме якобы обсуждают возможность отмены санкций против "Северного потока-2" как одну из уступок России на переговорах по Украине. Но вслед за этим госсекретарь Марко Рубио опроверг сообщение, заявив, что подобные варианты Вашингтон не рассматривал. И тем не менее - может ли перезапуск подводных газопроводов стать частью той сделки, о которой так любит говорить Дональд Трамп? Заинтересованы ли европейцы в восстановлении поставок топлива из России?

На эти и другие вопрос в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

"Тему эту следует воспринимать исключительно как приманку для России. Дескать, смотрите, если вы пойдете на компромиссы, тогда мы, может быть, разрешим вам использовать "Северный поток". Тезис понятен: идите навстречу Западу, и тогда мы отдадим вам хранящиеся в Германии трубы, вы восстановите "Потоки", и мы все вместе будем ими пользоваться. Хотя возникает парадокс: американцы хотят восстановить "Потоки", а европейцы против, хотя экономически это выгодно именно Европе", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Юшкова смотрите в видео.