"Он очень богатый парень": близкий друг раскрыл правду о попавшем в скандал сыне Кадышевой

Три женщины в течение этого года предъявили сыну Надежды Кадышевой Григорию Костюку претензии. Они объявили, что мужчина жил за их счет.

Первая жена лишила наследника артистки родительских прав, а вторая супруга раздает интервью, в которых рассказывает, что Григорий любил не ее, а ее деньги. Позже объявилась еще одна обманутая женщина. Успешная бизнесвумен Дарья Де Батс (Рывкина) сообщила журналистам, что не может вернуть девять миллионов, которые дала Григорию в долг.

За сына Кадышевой вступился промоутер компании "Ру-концерт" Евгений Морозов, давний друг семьи артистов. "Какие у Гриши долги, вы шутите? Он очень богатый парень, его семья неплохо заработала за годы карьеры", — объявил Морозов.

По словам промоутера, все летние корпоративы у "Золотого кольца" уже расписаны, при чем коллективу пришлось поднять цены, чтобы хоть как-то отбиться от всех желающих послушать ансамбль. "Ценник возрос до 15 - 20 млн рублей в зависимости от места проведения закрытого праздника. А что вы думаете, Надя сейчас зарабатывает больше Лепса!" — поделился Морозов в беседе с "Комсомольской правдой".