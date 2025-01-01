В России проходит конкурс видеороликов "Россия твоими глазами"

До 12 июня 2025 года Министерство экономического развития совместно с Фондом "Центр стратегических разработок" проводят Международный конкурс видеороликов "Россия твоими глазами".

Конкурс направлен на повышение интереса к обширному туристическому разнообразию России среди внутренней и зарубежной аудитории через сбор и демонстрацию видеоконтента о путешествиях по стране.

Отбор победителей будет проводиться по следующим номинациям: "От Калининграда до Камчатки", "Культурное наследие", "Невероятная Россия", "Лицо города", "Профессиональный ракурс", "Народы России", "Гастрономические традиции", "Яркие события". Призовой фонд включает подарки от экспертного жюри.

Прием заявок на участие осуществляется до 15 мая 2025 года. Подробная информация доступна на сайте: https://россиятвоимиглазами.рф.