Ночной удар ВС России по Харькову пришелся по цехам завода имени Малышева с западной техникой. Прилет по конструкторскому бюро уничтожил документацию и специальную литературу, в том числе западную, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев уточнил, что в результате попадания высокоточного боеприпаса в Харькове погибли около 20 иностранных наемников. Все ликвидированные – из натовских стран, в основном англоязычные - не "смуглые", а первоклассные европейцы, с иронией сообщил подпольщик.

По данным Лебедева, в одном из пораженных цехов находилась западная техника. По некоторым данным, на момент прилета в цеху было 10-12 танков Leopard. Также уничтожен цех, где ремонтировали дула пушек.