Минобороны рассказало о новых подвигах российских бойцов

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских бойцов.

Ефрейтор Антон Таничев засек перемещение группы диверсантов и открыл огонь, одновременно передавая координаты врага нашим минометчикам. Радикалы попытались ликвидировать Антона с помощью ударного БПЛА но, меткими выстрелами Таничев уничтожил коптер неприятеля. В ходе боя противник понес большие потери и отступил.

Рядовой Владимир Лебедиков заметил приближение к нашим позициям вражеского дрона-камикадзе и прицельным огнем поразил его. Беспилотник ВСУ cдетонировал в воздухе, не долетев до расположения российских войск.