Стало известно, почему на самом деле Ефремов закрылся в квартире и не выходит на улицу

Михаил Ефремов вышел из колонии 9 апреля. Артист дома уже две недели, но при этом практически не выходит из квартиры. Говорили, что якобы звезда сериала "Граница. Таежный роман" отказался от прогулок из-за пристального внимания журналистов. Однако теперь выяснилась настоящая причина затворничества Ефремова.

Актер перестал выходить из дома из-за состояния здоровья. У Михаила Олеговича аллергия на пыльцу березы, из-за этого он себя плохо чувствует.

"Дело в том, что у актера с юных лет астма. Соседи Михаила Ефремова сообщили нам новую версию того, что актера стали реже видеть на прогулках по местным переулкам: "Береза цветет. У нас тут деревья эти кругом. А ему наверняка же нельзя дышать этой пыльцой"", — пишет "Комсомольская правда".

Напомним, после выхода из колонии Ефремов отметился в органах ФСИН по месту жительства и посетил больницу. Живет Михаил Олегович с детьми и женой в шестикомнатной квартире в Плотниковом переулке в центре Москвы.